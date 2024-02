Roma | via di Salone sommersa dai rifiuti | la denuncia del Comitato Settecamini

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ildi quartierepresenta un esposto per richiamare l’attenzione delle autorità dei Municipi per un problema di– ilcorrieredellacitta.comIldi quartierescrive all’attenzione del Municipio per sottoporre un annoso problema che si ripropone ciclicamente. Riguarda lo smaltimento dei. In particolare a via diche collegaall’area est di, il tratto di strada è anche un panorama piuttosto folto e anche bello da ammirare. Se non ci fossero ingenti quantità di: le latomie, il laghetto, l’Aniene, la Torre Medievale. Tutto “impallato” da discariche a cielo aperto. La maggiore quantità ...

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SU VIA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA RACCORDO ANULARE NEI DUE ... (romadailynews)

La grande sfida per von der Leyen: far sì che il centro tenga di fronte all'ascesa delle destre: ...assicurarsi il sostegno della maggioranza dei parlamentari nel nuovo Parlamento per ottenere il via ... la città nord - orientale di Forlì dopo la disastrosa inondazione, o di Roma per il lancio di un ...

Gli assistenti sociali e la sfida del sapere, a Roma un evento con università ed esperti: "La catena del cambiamento", l'assistente sociale e la sfida del sapere", è il titolo del convegno in programma a Roma in via IV Novembre 44, presso la sala del Parlamentino dell'Inail dalle 10 alle ...

Tram Termini Vaticano, crolla il sogno del Comune. Sovrintendenza: 'Fake news': ...stupore la strumentalizzazione operata su argomentazioni di squisita natura giuridica rilasciate in sede di controdeduzioni alle osservazioni sul vincolo di via Nazionale avanzate dal Comune di Roma ...