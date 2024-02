Roma | si sente male sullo scooter e muore | travolto un pedone | è grave

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Incidente mortale astamattina. Dramma sull’Ardeatina: unoista ha perso la vita dopo aver accusato un malore,dal mezzo rimasto senza controllo. Polizia Locale diCapitale – (ilcorrieredellacitta.com)Intervento del gruppo IX Eur della Polizia Locale diCapitale alle ore 7.40 in via Ardeatina 982 per un incidente che ha coinvolto una moto Suzuki Burgman condotta da un uomo italiano di 59 anni che ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore investendo un. Si tratta di un uomo tunisino di 54 anni trasportato all’ospedale s.Eugenio in codice rosso. In corso accertamenti per ricostruire esatta dinamica incidente. Loista purtroppo è invece deceduto. su Il Corriere della Città.