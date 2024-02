Roma | Antonella Mosetti | “De Rossi una bandiera | un orgoglio per noi tifosi”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Lo showgirl ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “Ora stanno arrivando i risultati, sono veramente felice di vederlo sulla panchina giallorossa, ho grandi ricordi di lui calciatore” Quattro vittorie in cinque partite di campionato e ladi Daniele Deva. Più gioco, più gol: inon avranno ancora dimenticato José Mourinho, ma nel frattempo si godono la nuova faccia della squadra giallorossa, sicuramente più convincente a livello propositivo. Un altro successo in trasferta, due su due in Serie A dopo il bottino pieno conquistato anche all’Arechi contro la Salernitana: ieri 0-3 al Frosinone dell’ex Di Francesco, resistendo nel primo tempo complicato dello Stirpe, dilagando nel secondo tempo dopo aver trovato il vantaggio firmato da Huijsen, il giovanissimo innesto del mercato di gennaio....

Era la voce maschile della super - hit di Haiducii del 2004, il pugliese Vittorio Centrone a sopresa in gara a The Voice senior: ... e da vent'anni vive e lavora a Roma. Si presenta come concorrente di The Voice senior , talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici , e prima di cantare racconta di sé: si fa chiamare Lemuri ...

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Campobasso, due liste in corsa e 19 candidati: ... la stessa presente nell'assise di Via Roma sin dal 2018. La lista 'Cives Provincia Democratica', ... In lista anche Antonio Tomassone (sindaco di Pietracatella), Antonella Mancini (consigliera del ...

Genova, domani la premiazione del concorso nazionale: 'Botteghe e Locali storici da Salvare': La giuria è formata dalla presidente nazionale di Italia Nostra Antonella Caroli Palladini, dalla ... Borgo Italia, Associazione Aiolfi, Associazione delle Botteghe Storiche di Roma. Informazioni sull'...