Rocchi | «Gol Acerbi in Roma-Inter? Buono | spiego! Speravo una cosa»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Stasera è apparso l’audio del VAR sul gol diin, considerato regolare. Il responsabile della CAN, in studio a Open VAR su DAZN, chiarisce e spiega tutto. BUONISSIMO! – Per Gianlucail gol di Francescoinè regolare. Il responsabile arbitrale spiega: «Quando guardavo la partita ho sperato che lo convalidassero e che non ci fosse richiamo dell’arbitro al monitor. Perché? Anche se ci sono parametri che possono portare alla revisione, tant’è che non lo consideriamo assolutamente errore del VAR, ho sempre detto ai ragazzi che se c’è un dubbio e non certezza al 100% si invita l’arbitro alla revisione a rivederlo. Poi c’è un arbitro molto bravo e molto preparato, che prende una decisione secondo me corretta. ...