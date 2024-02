Roccastrada | la pietra d’inciampo per una bimba vittima della Shoah non rispetta il copyright | è polemica

(Di lunedì 19 febbraio 2024)(Grosseto), 19 febbraio 2024 – Fa discutere a(Grosseto) la vicendad'inciampo spuria, ovvero senza il '' dell'ideatore Gunter Demnig, che un'associazione di compaesani emigrati all'estero aveva realizzato in modo autonomo per dedicarla alla memoria di Gigliola Finzi,di tre mesi morta deportata a Auschwitz. La piccola ebrea nacque aproprio 80 anni fa, il 19 febbraio 1944, e morì nel campo di sterminio il 28 maggio 1944. Tuttavia i promotori, non avendo l'autorizzazione dell'artista tedesco Gunter Demnig ed essendo stati diffidati, hanno collocato la loro'spuria’, già fatta realizzare, in una teca del teatro paesano e poi hanno installato una copia fotografica, su carta, su una ...

Rigenerazione urbana, in arrivo 10 milioni per la Toscana diffusa: ...Fosciana (183 mila euro di contributo su 255 mila) e per la manutenzione del selciato in pietra ... A Roccastrada nel grossetano il finanziamento di 600 mila euro (spesa 864 mila) servirà a far partire ...

