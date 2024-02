Robin Hood | Russell Crowe | Dieci anni dopo ho scoperto che sul set mi ero rotto le gambe

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 febbraio 2024)ha raccontato di un incidente sul set didel 2010 che gli ha provocato la frattura delleha raccontato di essersilesul set dinel 2010 e di averlosolo 10. In un'intervista per la promozione di Land of Bad,ha ricordato l'incidente, dicendo a People: "Sono saltato da una saracinesca del castello su un terreno irregolare e duro come la roccia. Avremmo dovuto preparare il terreno e interrare un cuscinetto, ma avevamo fretta di finire le riprese prima che la luce svanisse". "Con centinaia di comparse intorno, frecce che volavano e pentole che ...