Roberto Baggio sbarca su Instagram | video a bordo della sua Panda 4×4

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024)su. L’ex numero 10 azzurro ha annunciato l’apertura del suo account ufficiale, che sarà gestito dalla figlia Valentina. Come primo postha pubblicato un, asua4×4. “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato. Vi mando un abbraccio“, ha detto il Divin Codino, che poi si è rivolto alla figlia dicendo: “Oh ciccia, adesso basta però“. L’account ha già raccolto oltre 100mila followers in poche ore. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@robyofficial) SportFace.