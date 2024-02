Roberto Baggio sbarca su Instagram grazie alla figlia | il primo post è virale | “Ciccia ora basta”

Baggio, il divertente fuorionda con la figlia sui social: il video è virale: Roberto Baggio è sbarcato sui social. Ieri, l'ex calciatore e pallone d'oro ha festeggiato il 57compleanno e per l'occasione ha fatto " l'esordio" su Instagram . Il primo post l'ha dedicato a Sinner , ...

Roberto Baggio arriva su Instagram. In Panda!: Roberto Baggio ha aperto un profilo Instagram, gestito dalla figlia Valentina: enorme è stata la reazione d'affetto generata nelle prime ore. Ecco i ringraziamenti del Divin Codino, a bordo della ...

La figlia di Baggio lo iscrive su Instagram, lui nel video sbotta: 'Ciccia, ora basta però': Valentina Baggio ha iscritto su Instagram il padre, Roberto, come regalo per i 57 anni compiuti lo scorso 18 febbraio. Il Pallone d'Oro del 1993 si è anche prestato come attore in un video, in cui la figlia lo ...