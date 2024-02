Roberto Alessi rimbalzato alla Virgin di Milano parla di discriminazione | ecco cosa è successo

(Di lunedì 19 febbraio 2024)è un frequentatore della palestrasituata a Corso Vittorio Emanuele in quel di, ma quando lo scorso giorno si è presentato in reception per rinnovare il certificato medico scaduto è stato. Il motivo? L’età. A raccontare il curioso aneddoto è stato proprio lui. Lo ha fatto con un video su Instagram. “palestradi Corso Vittorio Emanuelemi hanno rifiutato la visita medica per continuare a frequentare perché ho più di 55 anni” – ha scritto– “I medici non fanno visite a chi ha più di 55 annie questa è unasull’età, ma pazienza. mavuol dire: è ...

Nel pomeriggio a La Vita in Diretta, Roberto Alessi ha svela to un retroscena sul divorzio tra Totti e Ilary L'articolo Roberto Alessi svela un ... (novella2000)

Roberto Alesse (Roma, 4 novembre 1964) è un dirigente pubblico italiano. Dal 13 gennaio 2023 è direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Consiglio dei Ministri deliberata nella seduta del 12 gennaio 2023.

Roberto Alessi rimbalzato alla Virgin di Milano parla di discriminazione Biccy

