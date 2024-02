Rivelata lettera segreta di Meghan Markle a Re Carlo – la risposta di lui ”deprime” la duchessa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il principe Harry esi sono creati una nuova vita negli Stati Uniti. Il Duca e ladi Sussex hanno lasciato la famiglia reale ormai diversi anni fa. Tuttavia, le conseguenze hanno sconvolto la famiglia reale nel profondo. Harry ehanno accusato i reali di diverse colpe. Tra le tante, l’aver messo in dubbio il colore della pelle di Archie prima che nascesse e altre accuse presentate sia nella loro intervista a Oprah che nel libro di Harry, Spare. Non c’è dubbio che il rapporto tra i reali e i Sussex sia a un punto morto. Nonostante Harry fosse presente all’incoronazione di Re, tutto sembra essere rimasto invariato. Ad esempio, nei rapporti tra Harry e il principe William. In mezzo a tutto questo, Reavrebbe cercato di aiutare ...