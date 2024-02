Ritiro LeBron James | l’annuncio scuote tutti | “La fine è vicina”

(Di lunedì 19 febbraio 2024)della stellail mondo NBA e non solo: “La”. Le sue dichiarazioni post All-Star Game Nella notte NBA è andato in scena l’All-Star Game 2024. Ad Indianapolis sono state riunite tutte le stelle della Lega per l’annuale partita di metà stagione. Come gli accade ormai quasi ad ogni allacciata di scarpe,ha scritto un altro record. Quello di ieri è stato il suo 20esimo All-Star Game, si tratta di un record all-time: nessun altro giocatore nella storia della NBA è riuscito a disputare altrettante partite delle stelle. La carta d’identità dice 39 anni e, nella conferenza post All-Star Game, la stella dei Los Angeles Lakers ha toccato anche il tema: ...

NBA, LeBron James parla del futuro: "Felice ai Lakers. Warriors L'ho saputo come voi": LeBron non sa ancora come ritirarsi: 'Tour di addio o fare come Duncan' James non si è esposto ... citando il cinque volte campione NBA con i San Antonio Spurs come esempio di un ritiro all'improvviso ...

Mercato NBA, il piano dei Lakers per convincere LeBron James a restare: Sia i Los Angeles Lakers che LeBron James hanno detto 'no' alle avances dei Golden State Warriors , senza esplorare uno scambio ...sia dei Lakers che del Re è quella di continuare insieme fino al ritiro ...

Basket Eurolega Trinchieri sulla panchina dello Zalgiris Kaunas, Pozzecco in odore di esonero: Il giocatore sloveno arrivato alla soglia dei 38 anni ( non sono mica tutti come Lebron , ndr) ha deciso di annunciare il suo ritiro dalla palacanestro ed alla fine della stagione giocherà una ...