Risse tra bande per controllare il territorio per lo spaccio | arrestati in 5 per tentato omicidio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Cinque persone sono state arrestate perché avrebbero partecipato ad alcuneper la spartizione deldi San Giuliano Milanese per attività di

“Quando ho visto che Desyrée Amato era ormai scappata, sono tornato in sala da pranzo e ho esploso altri due colpi. Mi sono reso conto che la ... (thesocialpost)

Televendite mirabolanti, amori al pubblico ludibrio, falò di confronto e di (molte) vanità. E, perché no: un bel rissone tra dive trasmutate in ... (ilfattoquotidiano)

Risse tra gang rivali e coltellate in pieno centro, i commercianti scrivono al sindaco: La denuncia è quella di risse, anche con coltello, tra baby gang, verosimilmente rivali. A Roma il centro storico non esiste più. Al suo posto uno 'schifoso' luna park senza regole 'Da molto tempo le ...

Le risse tra baby gang spaventano il centro di Roma. L'allarme dei commercianti: "Fanno paura": Proprio come accadeva al Pincio , dove alcuni anni fa la violenza covata tra gang rivali era ... Iniziano con una scazzottata immortalata con i telefoni e pubblicata sui social e poi danno vita a risse "...

Giovani migranti al Petit Hotel, interrogazione di Soresi (FdI): 'Come sono stati usati gli oltre 86 mila euro per l'integrazione': ... sporcano le strade ed i marciapiedi, si rendono partecipi di risse ed altri comportamenti incivili ... rapina alla farmacia di San Lazzaro In moto tra i boschi di Bettola si scontra contro un ramo e ...