Risotto alla Milanese | il re giallo del Nord italia come lo cucinano gli esperti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Questo piatto è un pilastro della cucina lombarda, conosciuto per il suo sapore delicato e il colore dorato conferitogli dallo zafferano. È un piatto che si accompagna bene con molti secondi, dcarne al pesce, o può essere gustato da solopiatto unico. Ingredienti (per 4 persone) 320 g di riso Carnaroli o Arborio1 litro di brodo di carne o vegetale, tenuto caldo1 bustina di zafferano in polvere o i pistilli80 g di burro1 piccola cipolla bianca finemente tritata½ bicchiere di vino bianco secco50 g di Parmigiano Reggiano grattugiatoSale, q.b. Procedimento Preparazione del soffritto: In una larga padella a bordi alti, sciogli metà del burro a fuoco medio. Aggiungi la cipolla tritata e lasciala appassire fino a quando non diventa trasparente, facendo attenzione a non farla colorire.Tostatura del riso: Aggiungi il riso nella padella con ...