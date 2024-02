Rischia di precipitare con l’auto nel vuoto | signora pontina salvata dal guardrail

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Incidente stradale questa mattina, intorno alle 12 e 30, lungo via Ninfina, Le Coste, a Sezze. Stando a quanto appreso, all’altezza del terzo rampante due mezzi si sono scontrati, un furgone e un’auto, una Toyota Yaris guidata da unaanziana. La collisione, avvenuta in prossimità del tornante, ha visto la vettura impattare violentemente contro il. Fortunatamente, la barriera ha retto, evitando cheprecipitasse nella scarpata sottostante, in quello che avrebbe potuto trasformarsi in un tragico epilogo. A quanto pare a provocare l’incidente un guasto meccanico al furgone, probabilmente la rottura della frizione. La conducente della Toyota, nonostante il forte spavento, è riuscita a uscire dal veicolo da sola, apparendo visibilmente scossa ma, per fortuna, senza aver subito ...