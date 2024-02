Riportare le persone al centro delle attività

Persona 5 (5, Perusona Faibu) è un videogioco di ruolo giapponese e simulatore sociale del 2016, sviluppato dal P-Studio di Atlus per PlayStation 3 e PlayStation 4, e sesto capitolo principale della serie Persona. Il gioco, la cui uscita era prevista inizialmente per l'inverno 2014, a seguito di numerosi annunci e ritardi è stato pubblicato in Giappone il 15 settembre 2016. Il 4 aprile 2017 è uscita in Nord America una localizzazione in inglese prodotta da Atlus USA, pubblicata anche in Europa e Australia da Deep Silver.