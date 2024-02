(Di lunedì 19 febbraio 2024) La scadenza delCollettivo Nazionale di Lavoro () di, fissata per lo scorso 31 dicembre 2023, ha sollevato l’urgente necessità di un. Diverse organizzazioni sindacali, che agiscono in rappresentanza dei lavoratori all’interno del gruppo, hanno avanzato richieste in tal senso., il 22 febbraioiniziano iIn una nota la FAILP CISAl spiega che: “Il 2 febbraio, dopo la conclusione del ciclo delle assemblee svoltesi in tutte le sedi di lavoro di, la FAILP CISAL e le altre OO.SS. del tavolo relazionale nazionale hanno trasmesso all’Azienda la nota ...

Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo. Ha validità "Erga Omnes" cioè "Verso tutti": Vale anche per chi non è iscritto ad un sindacato.

Rinnovato dopo 8 mesi il contratto della vigilanza privata: aumenti fino a 350 euro al mese Il Fatto Quotidiano

CCNL: Studi professionali – intesa sul rinnovo del contratto Dottrina Lavoro

Rinnovo contratto Poste italiane 2024: CCNL scaduto, aprono i negoziati: La scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Poste Italiane, fissata per lo scorso 31 dicembre 2023, ha sollevato l’urgente necessità di un rinnovo. Diverse organizzazioni ...

Klépierre: esercizio in forte crescita e molti nuovi contratti: Un bilancio da incorniciare per Klépierre, il gigante, francese e internazionale, dei centri commerciali operativo in oltre 10 Paesi attraverso un centinaio di complessi retail di cui 23 in Italia: Gr ...

Juventus, Vlahovic tra il rinnovo e l’addio | Futuro incerto per l’attaccante serbo: Il paradosso sul futuro di Vlahovic è che la Juventus ha con lui un contratto che obbliga a una scelta in estate: rinnovare spalmando l'ingaggio o cederlo.