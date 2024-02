Righetti è amico di Allegri e sa dove andrà l’anno prossimo | tira in ballo Antonio Conte

Massimo Troisi, serata evento nell'anniversario della nascita: ... lunedì 19 febbraio alle 17.30 nella Fonderia Righetti di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (... come attore e come amico. Sul palco vi sarà anche Angela Di Matteo , attrice e cantante sangiorgese, ...

Troisi, serata evento nell'anniversario della nascita: ... lunedì 19 febbraio alle 17.30 nella Fonderia Righetti di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (... come attore e come amico. Sul palco vi sarà anche Angela Di Matteo, attrice e cantante sangiorgese, ...

Eventi, San Giorgio a Cremano ricorda Massimo Troisi nel giorno del suo compleanno: ... ha organizzato per lunedì 19, alle 17:30, una serata evento in Fonderia Righetti ad ingresso ... come attore e come amico. Nella pellicola era colui che non lo lasciava soffrire tranquillo e dietro le ...