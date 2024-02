RigeneraMI | donati 142 dispositivi rigenerati ad associazioni ONLUS

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Milano, 19/02/2024. Il Rotaract Club Milano Sforza è lieto di annunciare il grande successo del suo ultimo service nel quadro del progetto, tenutosi il 17 febbraio 2024. Questo incontro ha segnato l’ottavo appuntamento dall’inizio dell’anno rotariano/rotaractiano (da settembre 2023), consolidando il progetto come una delle iniziative più efficaci e tangibili nel campo della sostenibilità ambientale e dell’inclusione digitale. Durante la giornata di sabato scorso, i volontari hanno terminato definitivamente la pulizia del magazzino del CAM di Lampugnano, concesso in locazione gratuita dal Comune di Milano (Municipio 8), che sarà ora reso disponibile per tutte le altredel Municipio stesso. Le donazioni disabato scorso durante questo service hanno ...