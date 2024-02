Ricordando Atalanta Valencia 4-1 | lo spettacolo nerazzurro nello spettacolo di Champions

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il ricordo di2019: gli ottavi diLeague passati alla storia (nel bene e nel male) Un permesso per uscire prima da lavoro/scuola, maglia nerazzurra, sciarpa al collo, cuffiette ascoltando in loop una canzone e via verso lo stadio. Quante volte è capitato di compiere questi gesti pur di seguire la propria squadra del cuore? Almeno una volta sicuramente. Ecco, un giorno di febbraio questa azione fu ripetuta migliaia di volte, anzi, per l’esattezza 45’792. A Bergamo 1 cittadino su 3, il 19 febbraio 2020, imboccò l’A4 per assistere a San Siro ad uno dei punti più alti della storia:, ottavi di finale diLeague. L’ansia per il prepartita, il brivido e le lacrime nel sentire quella “musichetta” che ancora oggi qualche tifoso ...