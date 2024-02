Ricchi e Poveri | «Prendiamo mille euro di pensione A unirci è l' amicizia»

Ricchi e Poveri: "Mille euro di pensione. Poco rispetto a quanto abbiamo versato": Più poveri che ricchi, almeno rispetto alla pensione: mille euro. Ma a smettere di cantare ed esibirsi proprio non ci pensano i Ricchi e Poveri , Angela Brambati , 76 anni, e Angelo Sotgiu , 78, almeno finché non perderanno la voglia di divertirsi. Come raccontano in un'intervista al Messaggero , anche se il duo è ...

Ricchi e Poveri, "mille euro di pensione": la confessione del duo: 'Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti': i Ricchi e Poveri , vera rivelazione della 74esima edizione del festival di Sanremo, escludono categoricamente il ritiro. Intervistati dal Messaggero, i due hanno spiegato che è la loro passione per la ...

I Ricchi e Poveri svelano la loro pensione: 'Rispetto a quanto versato, poco'. Ecco la cifra: I Ricchi e Poveri svelano a quanto ammonterà la loro pensione: "Rispetto a quanto abbiamo versato, poco" Quanto prenderebbero di pensione i Ricchi e Poveri Poco, dicono, in confronto a quanto versato. ...