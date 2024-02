Retroscena Mazzarri | ci sarebbe una possibilità per evitare l’esonero!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Spunta laa sorpresa circa Waltere il suo addio alla panchina del Napoli. Permanenza in un solo caso. Si prepara a scendere in campo nuovamente in una notte europea da brividi il Napoli, che ospiterà il Barcellona di Xavi alle ore 21 di mercoledì 21 febbraio. Una data alquanto significativa per i partenopei, che torneranno a godere di un Maradona carico e sold out cui urlo “The Champions” potrebbe però esser strozzato e distratto dalle ultime vicende. Sotto la gestioneinfatti, gli azzurri hanno faticato ad ingranare, finendo per perdere la corsa per qualsiasi obiettivo rimasto in stagione. L’ottavo di finale contro i blaugrana è dunque divenuto fondamentale per il prosieguo dell’annata all’ombra del Vesuvio, dove un nuovo cambio in panchina è atteso nelle prossime ore. Il colpo Calzona infatti si ...