Respinto il ricorso dei ' druidi' contro tunnel sotto Stonehenge

(Di lunedì 19 febbraio 2024) L'Alta Corte di Londra hail, presentato in dicembre dai comitati locali e dagli appassionati di riti New Age esmo,la realizzazione di un contestatostradale destinato a passare: famoso sito preistorico britannico protetto dall'Unesco che ogni anno attira frotte di visitatori nel sud dell'Inghilterra, in particolare in occasione del solstizio d'estate fra celebrazioni pagane, suggestioni di luce e curiosita'. Nel suo verdetto di 50 pagine, il giudice Holgate ha affermato che i documenti presentati dagli attivisti "non forniscono alcuna base" rispetto a una reale minaccia per il sito derivante dal progetto. Il piano per l''infrastruttura contestata, da 1,7 miliardi di sterline (oltre 2 miliardi di euro), aveva ...