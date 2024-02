Regionali | in Basilicata si voterà il 21 e il 22 aprile

Le elezioni regionali italiane del 2019 in Basilicata si sono svolte il 24 marzo per eleggere il nuovo Presidente della Basilicata e i 20 membri del consiglio regionale. Le consultazioni elettorali hanno visto la vittoria del candidato Vito Bardi, sostenuto da una coalizione di centro-destra. Si è trattata di una sconfitta significativa per il centrosinistra, che governava la regione ininterrottamente dal 1995 e in cui godeva di largo consenso.