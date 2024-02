Rebecca Staffelli fa la proposta di matrimonio al fidanzato Alessandro Basile

(Di lunedì 19 febbraio 2024)si sposano: ad annunciarlo è la stessa opinionista del Grande Fratello, che sui social ha postato un video della suadial. Nel breve filmato, vediamo la donna bendare il compagno con un calzino e farlo poi salire in macchina: dopo essere giunti in riva al mare, l’opinionista lo fa scendere e gli dà il permesso di togliere la benda, prima di inginocchiarsi davanti a lui con un anello tra le mani. Moltissimi i commenti di congratulazioni: “Mi hai fatto emozionare. Siete bellissimi!! Tantissimi auguri di cuore”, scrive un’utente. “Auguri ragazzi! Buona vita insieme!”, commenta invece un’altra. “Ha detto sì!!! – ha scritto invece la conduttrice a corredo del post –. 3 anni dopo ...

Grande Fratello, il fratello di Greta Rossetti sulla sua storia con Monia La Ferrara: "Non è inventata, curatevi!": Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello , Rebecca Staffelli ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata, raccontando che l'ex gieffina Monia La Ferrera e il fratello di Greta Rossetti, Josh Carter Rossetti si starebbero frequentando. ...

Rebecca Staffelli si sposa, ecco la proposta di nozze al fidanzato: Rebecca Staffelli ha annunciato il suo matrimonio con il fidanzato Alessandro Basile, con cui è legata da sei anni. L'opinionista del Grande Fratello , figlia di Valerio Staffelli, ha fatto una dolce ...

Grande Fratello, Rebecca Staffelli ha chiesto al fidanzato Alessandro Basile di sposarla: "He said yes!": L'inviata social del Grande Fratello , Rebecca Staffelli , ha sorpreso il fidanzato Alessandro Basile con una romantica proposta di matrimonio. L'annuncio delle nozze è stato dato dai diretti interessati: a tre anni di distanza dal primo ...