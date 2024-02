Re Carlo III | per emergenza salute è pronta la tenda d’ossigeno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La notizia del cancro di reIII ha creato apprensione nel Regno Unito e nel resto del Commonwealth. Ma una nuova biografia parla anche di altri problemi didel Sovrano, che non solo combatterebbe contro il peso della Corona, ma anche contro un disturbo personale da cui trova conforto in unaad ossigeno ogni notte. Questa rivelazione è raccontata in modo molto dettagliato tra le pagine nell’ultima biografia di Ingrid Seward dal titolo Io e mia madre. Il libro, che non è stato scritto in collaborazione con Buckingham Palace, scava in profondità nella relazione ricca di sfumature tra reIII e la sua defunta madre, la regina Elisabetta. Ma l’opera getta anche uno sguardo sull’intricate dinamiche che coinvolgono il principe Harry, Meghan Markle e la principessa Diana. AnsaConosciuto per le sue ...