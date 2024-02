Rc Auto | tariffe troppo alte Riunita la Commissione di allerta sui prezzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 – Ancora in rialzo idelle assicurazioni die moto in Toscana, in linea con quanto accade un po' ovunque in Italia. A seguito di segnalazioni da parte di privati e associazioni dei consumatori al Garante, si è infattiladirapida di sorveglianza deiche si è confrontata proprio sugli aumenti dell'Rc. Ivass, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni, ha rilevato un incremento medio del +7,3 per cento in termini reali tra dicembre 2023 e dicembre 2022. Secondo l'osservatorio assicurativoelaborato dal portale Segugio.it, a dicembre 2023 il premio medio sfiora i 459 euro, in crescita del 24% sull’anno precedente e leggermente al di sopra del premio registrato nello ...