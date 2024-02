Rapinano un centro diagnostico | ma il colpo finisce in rissa | i passanti li inseguono e li picchiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Due ladri, dopo aver rapinato ildi Aci Castello, hanno cercato di fuggire con l'incasso ma sono stati bloccati daiche li hanno prima inseguiti e poi picchiati. I malviventi hanno perso la refurtiva, ma sono comunque riusciti a salire sullo scooter per poi scappare.

Venezia, armati di kalashnikov rapinano gioielleria: commessa presa in ostaggio: Bottino da 200mila euro nel centro commerciale Valecenter di Marcon. I banditi sono fuggiti, la donna rilasciata poco dopo Rapina a mano armata di mitra e fucili a pompa in una gioielleria nel centro commerciale Valecenter di Marcon, Venezia. "Un commando di 4 o 6 banditi armati di kalahsnikov e fucili a pompa , a volto coperto, è entrato in uno dei tanti negozi della galleria dello ...

Foligno, violenza documentata da una videochiamata: arrestato marito. Picchia e minaccia la moglie: ← Rapinano due ragazzi nel centro storico di Spoleto: arrestati 4 giovanissimi. Un altro coetaneo è già in carcere Potrebbe anche interessarti Spoleto, De Augustinis contro la Tesei: ' Vado al ...

VICENTINO - Minorenni rapinano ragazzo con coltello per rubare lo scooter: trovati e denunciati: Sabato 2 dicembre 2023, verso le ore 01.45, alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Schio (Vicenza) è stata segnalata una rapina in danno di un minore avvenuta in quel centro. Sul posto venivano inviate le pattuglie della Stazione Carabinieri di Malo (VI) e dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio. Dalla ricostruzione dei fatti, è emerso che un minore, ...