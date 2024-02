Ranking Wta aggiornato al 19 febbraio | Ostapenko in top 10 | Paolini sempre miglior azzurra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Una sola novità in top 10 nelWtaquesta mattina. Si tratta di Jelena, che sale al nono posto, davanti a Karolina Muchova, mentre esce dalle prime dieci Maria Sakkari. In testa c’èIga Swiatek, reduce dalla vittoria a Doha per il terzo anno di fila. Seconda è ancora Aryna Sabalenka, davanti alla statunitense Coco Gauff. Lae delle italiane resta Jasmine, ma l’perde due posizioni e scende al numero 26. Sono tre invece le posizioni perse da Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 58 subito davanti a Martina Trevisan, numero 59 con una posizione in meno rispetto a sette giorni fa. Numero 60 per Lucia Bronzetti. Guadagna una posizione Camila Giorgi, che risale al numero 72, mentre è stabile in top 100 Sara Errani ...