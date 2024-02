Ranking WTA 19 febbraio 2024 | Iga Swiatek sfonda quota 10000 Jasmine Paolini è 26ma

(Di lunedì 19 febbraio 2024) IlWTA è stato aggiornato al termine del torneo di categoria 1000 di Doha: in vetta c’è sempre la polacca Iga, vincitrice in Qatar, checosìpunti. La numero 1 allunga nei confronti della bielorussa Aryna Sabalenka e della statunitense Coco Gauff, mentre l’unica variazione in termini di posizioni riguarda la lettone Jelena Ostapenko, che guadagna due posizioni ed è nona.WTA Lunedì 191 Iga(Polonia) 10300 2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 8905 3 Coco Gauff (USA) 7110 4 Elena Rybakina (Kazakistan) 6738 5 Jessica Pegula (USA) 5400 6 Ons Jabeur (Tunisia) 4183 7 Qinwen Zheng (Cina) 3885 8 Marketa Vondrousova (Repubblica Ceca) 3856 9 Jelena Oatapenko (Lettonia) 3533 10 Karolina ...

La Women's Tennis Association (WTA) è l'associazione che riunisce le giocatrici professioniste di tennis di tutto il mondo. Il suo corrispettivo maschile è l'ATP. La WTA organizza e gestisce i tornei tennistici femminili, compresi quelli facenti parte del circuito omologo ai Master Series maschili. Inoltre compila settimanalmente la classifica mondiale delle tenniste professioniste ("Ranking WTA"), importante per determinare le teste di serie dei vari tornei e quindi gli incontri di tabellone.

