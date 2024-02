Rania di Giordania in lutto | morto il padre della Principessa Rajwa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La Corte Reale Hashemita è in, èildidi, moglie del Principe ereditario Hussein.die suo marito Abdullah hanno voluto condividere il loro cordoglio.perdiCon un messaggio ufficiale il Palazzo ha annunciato la morte di Khaled Al Saif, ilnuora didi, lache abbiamo visto recentemente durante il Giubileo d’Argento di Re Abdullah II. Nell’annuncioCorte Reale si legge: “La Corte reale hashemita piange la scomparsa deldi Sua Altezza Reale la ...

Rania di Giordania è volata alla Casa Bianca insieme a suo marito Abdullah e a suo figlio Hussein per un incontro con Joe Biden. La Regina ha ... (dilei)

Israele - Hamas, Biden: 'Al lavoro per tregua di almeno 6 settimane': Re Abdullah di Giordania è arrivato in serata alla Casa Bianca per incontrare Biden, nella prima ... Accompagnato dalla regina Rania e l'erede al trono Hussein, re Abdullah è stato accolto sulla porta ...

Israele - Hamas, Biden: "Al lavoro per tregua di almeno 6 settimane": Re Abdullah di Giordania è arrivato in serata alla Casa Bianca per incontrare Biden, nella prima ... Accompagnato dalla regina Rania e l'erede al trono Hussein, re Abdullah è stato accolto sulla porta ...

Letizia di Spagna, top aderente (da 40 euro) e scarpe in corda da avere subito: Dopo averla vista con un magnifico abito nero che esalta la sua silhouette e dopo l'incontro con Rania di Giordania , Letizia di Spagna torna in pubblico per una giornata ricca di appuntamenti. La ...