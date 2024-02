Raffica di spaccate nelle auto in sosta Risveglio da incubo a Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Firenze, 19 febbraio 2024 - Vetri sfondati alleparcheggiate in piazza Elia dalla Costa, nel quartiere di. Nella notte tra sabato e domenica i vandali si sono divertiti a spaccare gli specchietti e i finestrini dei veicoli che si trovavano parcheggiati quasi all'altezza di via di Ripoli. Almeno sei le macchine vandalizzate. Secondo i residenti del quartiere si tratterebbe di bande di ragazzini che fanno tappa nei giardini proprio davanti alla chiesa e che più volte sono stati sorpresi graffiare le fiancate dei mezzi o buttare a terra i motorini posteggiati. La polemica è subito sbarcata sulla pagina Facebook Sei didove alcuni cittadini hanno denunciato l'assenza di telecamere di video sorveglianza. Lo stesso amarodegli abitanti di via Braccio da Montone, sempre nel quartiere di ...