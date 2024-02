Raffica di spaccate alle auto in sosta Risveglio da incubo a Gavinana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Almeno una decina divandalizzate nella notte tra sabato e domenica nel rione di. I balordi hanno colpito principalemente in un paio di zone, intorno a piazza Elia dalla Costa sul lato di via di Ripoli e nella vicina via Braccio da Montone, a due passi da via Erbosa. Sui social lo sfogo dei residenti che hanno trovato i vetri spaccati per diverse centinaia di euro di danno. In molti lamentano la presenza di bande di ragazzini che imperverserebbero nella zona facendo danneggiamenti per puro divertimento. "Questo quartiere sta cambiando, finora da queste parti episodi simili non erano mai successi". E. B.