Rafah | invasione di terra entro il 10 marzo | ultimatum di Israele ad Hamas

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Appare ormai segnato il destino di, la località del sud della Striscia di Gaza dove sono assiepati in condizioni quasi invivibili 1,4 milioni di palestinesi. Benny Gantz, membro del gabinetto di guerra israeliano, ha fatto sapere chelancerà l’offensiva a lungo minacciata nei primi giorni del mese prossimo,l’inizio del Ramadan. A meno chenon abbia nel frattempo liberato gli ostaggi israeliani che imprigiona da 4 mesi. Ossia da quel tragico 7 ottobre 2023, in cui i miliziani palestinesi hanno compiuto un massacro efferato uccidendo e torturando 1200 abitanti dei kibbutz. Benny Gantz, che è anche uno dei leader dell’opposizione al premier Benjamin Netanyahu, ha affermato: “Il mondo deve sapere, e i leader didevono sapere. Seil Ramadan i nostri ...

