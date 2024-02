Questa foto di Salvini con un cartello razzista contro napoletani e siciliani è falsa

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il 15 febbraio 2024 è stata pubblicata su Facebook unadi Matteocon in mano unin cui si legge «C’è puzza di cani sono arrivatiForza Vesuvio Forza Etna Lavali col fuoco». Nella stessa immagine compare in alto a sinistra una scritta che recita: «Fate presto a dimenticare». Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia. Neldellaoriginale, pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale diil 9 marzo 2018, giorno del compleanno del leader della Lega, compare il numero «45», cioè gli anni compiuti dal ministro. L’attuale ministro delle Infrastrutture è infatti nato il 9 marzo 1973. Precisiamo che nel 2009, durante l’annuale raduno della ...

Millie Bobby Brown compie 20 anni: come ottenne il ruolo di Undici in Stranger Things: ... che oggi compie 20 anni e che recentemente è apparsa disperata nelle nuove foto dal set di ... Poi ho fatto un'ultimo tentativo per questa serie Netflix intitolata Montauk . Due mesi dopo mi hanno ...

A 51 ore da Napoli - Barcellona, il Napoli non sa chi sarà l'allenatore (Sky): "Il cambio ormai deve andare necessariamente in porto. Col senno avrebbe potuto fare questa scelta subito De Laurentiis" Ci Napoli 17/02/2024 - campionato di calcio serie A / Napoli - Genoa / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Walter Mazzarri Maurizio Compagnoni, giornalista ...

Tricolori indoor, due podi per la CAM Gallarate, un oro per la Tre Torri Cardano: La formazione della CAM (foto in alto) ha quindi ottenuto anche un bronzo: è accaduto nella gara a ... Successo varesotto invece nella classe allievi dell'arco compound : in questa categoria ha ...