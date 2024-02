Questa foto creata con l’intelligenza artificiale è stata diffusa per veicolare un messaggio razzista

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il 18 febbraio 2024 èpubblicata su X un’immagine in cui una donna con i capelli bianchi, con indosso un abito bianco, dà un bacio a un ragazzo nero vestito in abiti eleganti, mentre sembrano essere seduti su una gondola a Venezia. Laè accompagnata da un commento scritto dall’autore del post: «Secondo voi per chi vota la signora?». Lo stesso contenuto è stato condiviso anche su Facebook. Si tratta di un’immagineconusata peruna notizia falsa. Lacircola online almeno da metà dicembre 2023 ed èutilizzata per diffondere, in varie lingue, pensieri grassofobici e politiche anti-migrazione. Lo scatto però non è reale. Facendo attenzione ai dettagli è possibile notare ...

Ecco la nuova Mercedes per la stagione 2024 di F1. Le Frecce d’Argento tolgono il velo sulla nuova W15 e sono tanti i cambiamenti per una vettura ... (sportface)

Millie Bobby Brown compie 20 anni: come ottenne il ruolo di Undici in Stranger Things: ... che oggi compie 20 anni e che recentemente è apparsa disperata nelle nuove foto dal set di ... Poi ho fatto un'ultimo tentativo per questa serie Netflix intitolata Montauk . Due mesi dopo mi hanno ...

Tricolori indoor, due podi per la CAM Gallarate, un oro per la Tre Torri Cardano: La formazione della CAM (foto in alto) ha quindi ottenuto anche un bronzo: è accaduto nella gara a ... Successo varesotto invece nella classe allievi dell'arco compound : in questa categoria ha ...

La moda dell'artigianato come hobby: Sui social network abbondano le foto e i video di persone che si cimentano in queste attività, ... Questa tendenza, già avviata prima della pandemia ma aumentata da allora, si spiega in vari modi. C'è ...