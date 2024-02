(Di lunedì 19 febbraio 2024) Presentato nella sezione Generation al Festival diconè il ritratto di dueche fuggono in un’isola nel caldo estivo in cerca di libertà. Abbiamo incontrato il regista, all’opera seconda dopo Sole, presentato a Venezia.

Quell'estate con Irène che cambia la vita di due ragazze: incontro con Carlo Sironi da Berlino: Due ragazze, in estate, che fuggono dai problemi della loro quotidianità per vivere giorni di libertà . Un immaginario caro al cinema che Carlo Sironi ripropone in Quell'estate con Irène , presentato al Festival di Berlino nella sezione Generation . Siamo alla fine degli anni '90, Clara e Irène si incontrano per la prima volta durante una gita organizzata dall'...

