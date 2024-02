Quattro Ore di Tensione | Uomo si Barrica in Casa e Minaccia Incendio | Ora in Ospedale

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Chieti - Una situazione diha scosso il condominio Panorama di via Madonna degli Angeli 107, nei pressi del centro di Chieti, quando un bidello teatino di 42 anni si èto inndo di appiccare un. L'episodio ha portato all'evacuazione di circa una ventina di famiglie, mentre i residenti erano presi dal panico. La situazione è proseguita perore, durante le quali i carabinieri sono intervenuti per gestire la delicata trattativa. Fortunatamente, al termine di un lungo negoziato, l'è stato convinto ad arrendersi. Attualmente ricoverato in, sarà denunciato per oltraggio e violenza a pubblico ufficiale. Non è la prima volta che questoè coinvolto in episodi di disturbo. Già nel ...