Quarto binario | appello al Consiglio di Stato

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La presentazione del progetto di spostamento del canale secondario del Villoresi, nell’ambito dei lavori per il raddoppio ferroviario del tratto Rho-Parabiago, è in programma per il 26 febbraio. Il primo cantiere della contestata opera sarà aperto nel giugno del 2024. I lavori andranno avanti sino al giugno 2026 per rispettare i tempi indicati dal Pnrr. "Secondo le informazioni ricevute da Rfi - dichiara il sindaco di Vanzago, Guido Sangiovanni - il completamento dei lavori sulla ferrovia sono previsti per luglio 2028 con attivazione finale nel gennaio 2029". Ma a Vanzago il Comitato Rho-Parabiago non si arrende e ha deciso di giocare l’ultima carta per impedire la realizzazione dell’opera che ritiene "non necessaria e profondamente dannosa al territorio". Nei giorni scorsi sono state raccolte le firme tra i cittadini dei Comuni che verranno toccati dal...