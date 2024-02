Quando Ozzy Osbourne fu arrestato a San Antonio per aver urinato su un monumento | “Lo farò sulla Casa Bianca”

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il 19 febbraio 1982fudoposu unin onore dei caduti di Alamo, a San. In quel periodo il Principe delle Tenebre stava conducendo un tour da solista in Texas. Il cantautore britannico era ubriaco e fu sopraffatto dal bisogno di mingere. Nel posto sbagliato, ovviamente. Il 19 febbraio 1982fuNel pomeriggio di quel 19 febbraio di 42 anni fa l’ex frontman dei Black Sabbath si trovava a Sanper un concerto.era ubriaco e circolava per la città in abiti femminili. Preso da un bisogno impellente, il Principe delle Tenebre liberò la sua vescica su un ...

Ozzy Osbourne, pseudonimo di John Michael Osbourne (Birmingham, 3 dicembre 1948), è un cantautore e compositore britannico, divenuto famoso prima per essere il frontman dei Black Sabbath e poi con una carriera solista di grande successo, tanto da essere soprannominato il «padrino dell'heavy metal».

