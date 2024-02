Quando è previsto il pagamento Naspi a Febbraio 2024? Ecco le DATE

I pannelli integrativi sono particolari segnali stradali verticali che completano, quando previsto dalle norme del Codice della strada, le prescrizioni degli altri segnali verticali.

Previsto uno sciopero dei dipendenti pubblici e privati: ecco quando MonzaToday

Quando cominceranno a chiudersi gli oceani Molto prima del previsto Everyeye Tech

Offrire una paga più bassa del dovuto è reato: Più di una volta la Cassazione ha detto che è passibile di una querela per estorsione il datore di lavoro che, rivolgendosi al dipendente, lo mette dinanzi all’alternativa tra il licenziamento e l’acc ...

Oroscopo Pesci di oggi 19 febbraio: Oroscopo della settimana Pesci AMORE: Situazione migliore per quanto riguarda i sentimenti. Il periodo permette di recuperare una storia se lo si desidera, in vista di marzo quando Venere sarà nel ...

Quanto tempo conservare scontrini, ricevute, multe pagate e atti La guida per non sbagliare: L’unione nazionale consumatori ha stilato un decalogo in cui illustra per tipologia quali documenti devono essere conservati e per quanto tempo ...