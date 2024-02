Quando Ayo Edebiri è diventata l’attrice più cool di Hollywood

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Farsi notare a, tra grandi star e attrici conclamate, non è semplice. Sopratutto se si è giovani e di colore. Ma Ayovi è riuscita, sopratutto grazie a un talento spontaneo e uno stile che (a sorpresa) è diventato tra i più interessanti del settore. Nell’arco di una sola settimana ha portato a casa i premi come migliore attrice non protagonista ai Golden Globe, ai Critics Choice Awards e agli Emmy per il suo ruolo in The Bear. Nonostante ciò, è sui Red Carpet sembra non avere rivali. In occasione dei Bafta 2024 ha ammaliato con un look da “diva del cinema”, sbaragliando la concorrenza. Dalle scelte audaci sui tappeti rossi agli outfit disinvolti in Street Style: ecco perché Ayoè una delle icone di stile ...