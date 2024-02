Quali sono i dieci concerti più attesi di marzo 2024

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Febbraio si avvicina al termine e c'è ancora il tempo per acquistare dei biglietti per ascoltare live gli artisti italiani (e non) più amati. Ecco 10 artisti che si esibiranno in Italia a.1. Depeche ModeUn gruppo così famoso nel mondo non può non essere citato. Tuttavia, come...