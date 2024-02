Provare per credere!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ve lo avevamo anticipato: la scienza ha parlato e scoperto che non è necessario fare esercizio fisico per ore e ore. Né per migliorare la salute, né per aumentare l’aspettativa di vita. Ve lo avevamo raccontato: per tenersi in forma bastano dei micro allenamenti. Ma come? Ce l’hanno sempre raccontata male? Nì. Il segreto per sentirsi tonici, sani e mentalmente vivaci risiede in realtà nella costanza con cui ci muoviamo. Ma non solo. Ci sono alimenti che possono aiutarci e accorgimenti importanti che ci aiutano a mantenere la linea al meglio. Gonfiore, gonfiore, gonfiore. Se questa è la sensazione che avete e sognate ogni notte come avere la pancia piatta, niente paura. Ci sono alcune piccole abitudini da adottare o modificare per centrare questo obiettivo senza troppo stress. ...