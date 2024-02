Promozione Il Mesola rompe il ghiaccio Primo successo del 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Fossolo 76 02 FOSSOLO 76: Cordoni, Fiegna, Fiammati, Bevilacqua D. (21’ pt Suwareh), Martini, Biasioli, Atzeni, Lieti (24’ st Sharaf), Gjyzeli (35’ st Brunori), Neri, Santaniello. All.: Santaniello.: Catalano, Durante (15’ st Leonardi), Telloli, Manari, Pittaluga, Perini, Scarpa (6’ st Braghiroli), Casette (23’ st Allegrucci), Boscolo Anzoletti, Mirontsev, Lucci. All.: Salvagno. Arbitro: Buccirossi di Ravenna. Reti: 47’ pt Perini (M), 10’ st Casette (M). Note: ammoniti: Lieti (F). Unnon brillantissimo espugna il campo del fanalino di coda Fossolo e ritrova i tre punti.nelper la truppa di Salvagno, che aveva bisogno di questa vittoria per rilanciare le sue ambizioni playoff.tempo non proprio ...