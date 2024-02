Progresso | una magia di Barbieri per sperare I ragazzi di Vullo non sbagliano l’approccio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) di Nicola Baldini CASTEL MAGGIORE Fondamentale vittoria salvezza per ildi Matteoche, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, regola di misura la diretta rivale Borgo San Donnino. Grazie a questo successo, il team rossoblù si mantiene al quartultimo posto, a quota 24, e a due sole lunghezze di distacco dalla quintultima Sant’Angelo (sconfitta a Carpi). Al 2’, la formazione ospite si rende pericolosa con una conclusione di Abelli e, un giro di orologio più tardi, sul fronte opposto, è Rossi, su cross di Mele, a mancare di un soffio lo specchio della porta. L’alta posta in palio rende la sfida nervosa, con le due squadre che, almeno apparentemente, sembrano più preoccuparsi di non prenderle piuttosto che di affondare là davanti. L’unica occasione prima dell’intervallo, se così si può effettivamente considerare, è un diagonale di Selleri ...