Procreazione assistita | la legge 40 compie 20 anni | cosa ne resta oggi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nata 20fa per regolare la fecondazione, la40 “vanta” una lunga storia di processi a suo carico. La Pma (Medicalmente) è entrata a far parte, a partire da gennaio, dei nuovi Livelli essenziali di assistenza garantiti (Lea). Dal primo aprile 2024 infatti vi sarà l’entrata in vigore delle nuove tariffe per permettere ai centri pubblici o privati convenzionati di ogni regione di offrire alle coppie che hanno problemi di fertilità la possibilità di accedere alla fecondazionetotalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, pagando un ticket. Occorre però aggiungere un condizionale a tale pratica, poiché lapresente un vuoto normativo che non la rende in grado di garantire pari diritti e opportunità a tutti ...

