Processo Giulio Regeni al via | tra i testi convocati il presidente egiziano al-Sisi e l’ex premier Matteo Renzi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A un mese e mezzo dalla decisione del gup di Roma, dopo estenuanti rinvii e anche due interventi della Consulta inizierà martedì 20 febbraio ildavanti alla I Corte d’Assise di Roma ai quattro ufficiali egiziani del Servizio segreto accusati del sequestro e dell’omicidio di, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Un dibattimento che si apre a oltre otto anni dalla morte. Nelle listedepositate dalle parti compaiono, tra gli altri, i nomi delAbdel Fattah al-del consiglioministro degli Esteri Paolo Gentiloni, Marco Minniti ex responsabile della autorità delegata per ...