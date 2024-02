Probabili formazioni Torino-Lazio | recupero ventunesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ledi, match didelladi. La partita è in programma alle 20:45 di giovedì 22 febbraio nella cornice dell’Olimpico Grande. Sulla carta è uno scontro diretto per l’Europa, visto che è l’obiettivo di entrambe. Ivan Juric non lo sta nascondendo nelle ultime settimane, arrivando anche a legare una qualificazione continentale alla sua permanenza nella prossima stagione. Dopo la sconfitta col Bologna, che ha chiuso la settimana magica della vittoria sul Bayern, Maurizio Sarri vuole ritrovare l’appuntamento con i tre punti. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky, oltre che in streaming sulla ...