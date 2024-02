Primi stop al gender degli innocenti

La Guerra dei segnali di stop, anche conosciuta come Guerra degli stop, (in spagnolo: Guerra de los stops, in francese: Guerre des stops) è stata una controversia, satiricamente definita come "guerra" dai media, accaduta sulla strada franco-spagnola D-68 (Francia) / N-154 (Spagna) che collega la città e l'exclave spagnola di Llívia con Puigcerdà (città di confine spagnola vicino alla Francia) tra i primi anni '70 e gli anni '80.