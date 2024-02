Prima pagina Corriere dello Sport | Monza batte Milan | la Juve resta seconda

La prima pagina è la pagina di apertura di un giornale, in particolare di un quotidiano.

Prima pagina Tuttosport: Milan shock; rimonta in dieci poi il crollo Pianeta Milan

L'Equipe titola in prima pagina sulla sconfitta del Marsiglia: "L'OM affonda a Brest" TUTTO mercato WEB

Pagina 1 | Allegri-Giuntoli, vertice anti-crisi. Max striglierà la squadra: i retroscena: Nel giorno di riposo linea calda tra il tecnico della Juve e il dt per uscire dal tunnel. Per il dirigente colloqui con i singoli. Tutti i dettagli ...

Pagina 2 | Pedalando alla scoperta della Sardegna: A disposizione dei tanti ciclisti esperti e amatori una varietà incredibile di itinerari ideali per esplorare l’isola da nord a sud, immergendosi tra profumi e colori di una terra millenaria ...

Corriere Torino: "In duemila al Fila per il Toro": Spazio al calcio oggi in prima pagina sul Corriere di Torino, con questo titolo: "In duemila al Fila per il Toro". I tifosi credono all'Europa dopo il successo col Lecce e danno ...